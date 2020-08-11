Жители Коми могут задать вопросы про внутренний туризм

Фото: tourism.interfax.ru

Общероссийский народный фронт запустил «горячую линию» для россиян. С ее помощью они смогут получить ответы на интересующие их вопросы по программе поддержки внутреннего туризма.

Кроме того, для информирования об условиях получения туристического кешбэка ОНФ совместно с Ассоциацией «Турпомощь» подготовили графическую памятку с ответами на распространенные вопросы о программе лояльности.

Очень много вопросов к поступило от граждан, которые касаются программы кешбэка, о том, как можно будет его оформить, в какие регионы можно будет поехать, как надо забронировать гостиницу и так далее.

«Горячая линия» по вопросам кешбэка: 8-800-200-3411. Звонок бесплатный.

«Горячая линия» #МыВместе работает с 18 марта 2020 года.

Главная ее задача – разъяснить и показать механизм программы, чтобы каждый бюджетный рубль был израсходован эффективно.

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