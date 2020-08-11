В Коми проверят систему оповещения

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Завтра, 12 августа, в 11:00, состоится техническая проверка системы оповещения и информирования населения Республики Коми. Для проверки будет произведён кратковременный запуск электросирен. Заранее, перед этим, по уличным громкоговорителям и проводному радио передадут информацию о проверке. Председатель Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Бурцев объясняет, что передача речевых сообщений через уличные громкоговорители, радио и телевидение является основным способом доведения информации до населения в чрезвычайной ситуации.

Напомним правила поведения при настоящем режиме ЧС. В случае возникновения чрезвычайной ситуации жители Коми получат сигнал «Внимание всем!», который продлится от 3 до 5 минут. После этого будет передано информационное сообщение о случившемся и порядке необходимых действий. На всей территории региона информация передаётся по 10 общедоступным телеканалам, в том числе первый мультиплекс и телевизионный канал «Юрган». Данный телеканалы на весь период ликвидации ЧС надо держать постоянно включёнными.

Если вы услышали сигнал «Внимание всем!» на улице, необходимо подойти к уличному громкоговорителю и прослушать сообщение, в котором будет точная информация о случившемся и правилах поведения в этой ситуации.

Если вы услышали сигнал «Внимание всем!» и в это время находитесь дома, необходимо включить телевизор или проводное радио и затем прослушать сообщение, в котором будет точная информация о случившемся и правилах поведения в этой ситуации.

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