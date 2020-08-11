В Сыктывкаре в скором времени появится Центр реабилитации и оказания комплексной помощи бездомным людям

Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Поддержал инициативу о создании Центра реабилитации и готов помочь с ее реализацией, временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми, Владимир Уйба.

10 августа он встретился с председателем Коми региональной организации людей с инвалидностью «Аппарель», координатором благотворительного проекта «Сытый гражданин» Ильёй Костиным, который и представил проект по организации центра оказания комплексной помощи бездомным людям в Сыктывкаре.

Общественник на протяжении трёх лет помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. "Сытый гражданин" раздает горячие обеды для бездомных, а также помогает восстановить документы и устроиться на работу. Сейчас у проекта возникла идея открыть реабилитационный центр, в котором оказавшиеся на улице люди смогут получить комплексную помощь.

По словам Ильи Костина, его идея уже нашла поддержку в администрации Сыктывкара, которая готова предоставить помещение в районе Мелькомбината. Ещё по одному зданию, которое находится в федеральной собственности, ведутся переговоры о его передаче в ведение муниципалитета.

Общественник хочет не просто создать ещё одну ночлежку, но и добиться конкретных результатов – помочь людям встать на ноги, устроиться на работу, получить жильё, снова стать самостоятельными.

Финансировать деятельность Центра планируется за счёт пожертвований, спонсорских средств, а также участия в грантовых конкурсах. Для этого общественная организация должна иметь юридический статус. Соответствующие документы в Минюст уже поданы, также придумано название - «Коми региональная благотворительная общественная организация помощи бездомным "Дома жить"». Учредительные документы будут готовы в сентябре.

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