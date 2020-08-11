В Коми ослабят режим повышенной готовности

Фото: Анна ИВАНОВА

Сегодня временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Владимир Уйба сообщил, что жители Коми готовы к очередному послаблению режима повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией. Теперь медицинская помощь станет доступнее для всех.

По всей территории Республики Коми вновь возобновляются:

- работа взрослых и детских поликлиник, в том числе наркологического, психоневрологического, врачебно-физкультурного диспансеров;

- работа дневных стационаров при поликлиниках для всех категорий граждан;

- все виды профилактических осмотров детей в амбулаторно-поликлинических условиях; - работа диагностических центров;

- работа женских консультаций.

В Усинске и Воркуте вновь будет функционировать вакцинация и профилактические осмотры для детей, КТ и МРТ диагностика в амбулаторных условиях, а также плановая стационарная помощь по всем хирургическим профилям. Пенсионеры по-прежнему требуют пристального дополнительного внимания. Именно поэтому, для них будет оказываться амбулаторная помощь преимущественно на дому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Роспотребнадзора рассказала, с чего начнется ослабление режима самоизоляции

Регионы готовят свой график поэтапного выхода из режима блокировки(подробности)