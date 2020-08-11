В Сыктывкаре Национальная библиотека Республики Коми устроит вечеринку перед закрытием на капитальный ремонт

Фото: отдел библиотечного маркетинга и организационно-массовой работы ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми»

В пятницу 13 сентября в 17:00, на площадке перед библиотекой, пройдет «Вам спасибо Party». Ее участниками станут книжные дарители – частные лица и представители организаций.

Национальная библиотека Республики Коми соберет читателей перед закрытием на капитальный ремонт. С 1 августа учреждение приостановила обслуживание и начала подготовку к переезду во временные помещения на улицы Катаева, 41 и Орджоникидзе, 10. По этим адресам 1 октября откроются пункты выдачи литературы, а в здании на Советской, 13 начнется реконструкция. Также планируется, что к столетию Республики Коми в 2021 году учреждение предстанет в обновленном виде.

Приглашенными гостями события станут редакция журнала «Радуга», эжвинское литературное объединение «У Камелька», Национальный музей РК и Национальная галерея РК. Более того, вечеринку посетят сыктывкарские поэты: Анастасия Сукгоева, Алексей Евсеев, а также Лидия Кирпиченко, сестра ижемской поэтессы Татьяны Кирпиченко.

Все они в этом году активно помогали библиотекам Коми – безвозмездно передавали в фонды свои издания. Музыкальное сопровождение обеспечит проект «Скрипка Платова», солист оркестра Театра оперы и балета РК Леонид Нестеров и певица Ксения Дементьева. С поэтическими номерами выступят студенты Колледж искусств.

Гости вечеринки смогут побывать сразу на двух фримаркетах, на одном из которых библиотека будет пристраивать «в добрые руки» книги, а на втором искать новых владельцев вещам, найденным в библиотеке во время подготовки к переезду.

Всех присутствующих библиотека угостит чаем.

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