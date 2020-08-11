Ограничение движения: где на этот раз в Сыктывкаре нельзя будет проехать?

Фото: Анна ИВАНОВА

В промежуток с 10 по 22 августа, в связи с земляными работами, по улице Куратова, в районе дома №83А. будет ограничено движение для транспортных средств на всю ширину проезжей части.

Также движение ограничат на 1/2 ширину проезжей части по улице Красных партизан в районе дома №64 от перекрестка с улицы Карла Маркса до перекрестка с улицы Первомайской с 10 по 14 августа текущего года.

Госавтоинспекция призывает сыктывкарских водителей и гостей города планировать маршрут движения заранее, выбирать параллельные улицы для движения, быть внимательными к требованиям установленных временных дорожных знаков, строго соблюдать правила дорожного движения и с пониманием отнестись к временным ограничениям.

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