Спортсмен из Коми стал бронзовым призером чемпионата России по лыжероллерам

Фото: Минспорт

Наш земляк Иван Анисимов 10 августа принял участие в завершающем втором соревновательном дне в рамках чемпионата России по лыжероллерам. Событие проходило в учебно-тренировочном центре "Кавголово", сообщает минспорта региона.

Победителем среди мужчин стал лыжник Андрей Краснов из Санкт-Петербурга, серебро у Максима Вылегжанина, Удмуртская Республика. Третье место у Ивана Анисимова, мастера спорта международного класса, уроженца города Ухты.

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