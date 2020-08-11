В Сосногорске женщина «купила» породистого щенка четыре раза

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Жительница Сосногорска мечтала приобрести себе собаку породы «Той-Пудель». Именно поэтому, просматривая страницы популярного сайта «Юла» и наткнувшись на объявление о продаже именно такого щенка, женщина сразу же позвонила продавцу.

Трубку взяла женщина, пояснив, что она как раз разводит таких щенков и назвала цену 22 480 рублей, по легенде в эту сумму входила и доставка животного до места жительства новой владелицы. Продавец заверила, что в город маленького щенка привезет их специально обученный курьер.

Затем неизвестные попросили перевести деньги на неустановленный счет через платежную систему «Юлы». Женщина прошла по ссылке и, когда пыталась ввести данные карты, увидела, что система выдает «ошибку».

После этого злоумышленники в телефоном разговоре заверили, что сервис иногда подводит и нужно переводить через другую платежную систему. Следующая попытка также оказалась неудачной, после чего женщину попросили еще дважды перевести средства. Позже потерпевшая увидела, что с карты четыре раза снята запрошенная продавцом сумма, и тогда поняла,что попалась на уловку аферистов.

Связь с ними по телефону прекратилась, а обещанного щенка ей никто не доставил. Полицейскими установлено, что номер телефона, который использовали липовые продавцы, зарегистрирован в Вологодской области.

По данному факту проводится проверка, по результату которой будет вынесено процессуальное решение.

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