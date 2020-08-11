В Печоре появилась избушка Бабы Ёмы

Фото пресс-службы печорской администрации

В Печоре в этнопарке «Бызовая» появилась избушка Бабы Ёмы. Об этом пишет пресс-служба печорской администрации.

Избушку построили в рамках проекта «Народный бюджет». На работы потратили больше 316 тысяч рублей. Субсидии выделило Министерство национальной политики Коми.

Фото пресс-службы печорской администрации

Теперь в этнопарке появилась живописная избушка на курьих ножках с деревянными окнами и дверьми.

Также в июле 2020 года этнопарк «Бызовая» стал победителем в конкурсном отборе Министерства культуры, туризма и архивного дела республики. Этнопарк получит 100 тысяч рублей на создание арт-объектов. Бызовую продолжат обустраивать. Рядом с избушкой расположатся деревянные фигуры Бабы Ёмы, медведя и зайца.

Фото пресс-службы печорской администрации

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