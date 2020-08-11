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Чаще всего мошенники обманывают жителей Коми на пять тысяч рублей

Как не попасться на удочку злоумышленников
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Настоящий сотрудник банка никогда не будет против завершения разговора

Настоящий сотрудник банка никогда не будет против завершения разговора

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Согласно результатам опроса, в первой половине 2020 года со злоумышленниками, действующими от имени банков, хотя бы раз сталкивались более половины россиян (58%). В подавляющем большинстве случаев (более 90%) речь идёт о телефонном мошенничестве.

Злоумышленники серьёзно готовятся к таким звонкам. Так, в 42% случаев они полностью называли правильные имя, фамилию и отчество того, кому звонили. Наиболее распространёнными легендами были необходимость подтвердить данные (72%), сообщение о блокировке карты (58%) и предложение кредита (57%).

- Мы напоминаем, что настоящий сотрудник финансовой организации никогда не будет возражать против завершения разговора, а вот мошенник, наоборот, будет прилагать все усилия и прибегать к разным психологическим уловкам для того, чтобы тот, кому он звонит, не положил трубку. Поэтому в любом случае лучше закончить разговор и перезвонить на официальный номер банка, — напоминает Сергей Голованов, ведущий эксперт «Лаборатории Касперского».

Растущий интерес мошенников к схеме, опирающейся на доверие граждан к известным на рынке банковским аналитикам, в первой половине 2020 года зафиксировали эксперты Райффайзенбанка. Наибольшим вниманием со стороны мошенников пользуются имена Дениса Порывая и Станислава Мурашова. Аферисты звонят от их имени клиентам банка, предлагая «инвестиционные идеи», схемы их реализации и детали для перевода средств на счёт.

- Банковские аналитики никогда не инициируют контакт с физическими лицами, не предлагают им инвестиционные идеи, не обсуждают детали их реализации, не запрашивают личную информацию, в том числе финансового характера, и не предлагают осуществление каких-либо финансовых операций, — отмечает Павел Нагин, руководитель группы мониторинга и предотвращения кибератак отдела информационной безопасности Райффайзенбанка.