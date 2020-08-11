В Коми объявлен аукцион на проведение капитального ремонта Национальной библиотеки

Фото: отдел библиотечного маркетинга и организационно-массовой работы ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми»

В Коми стартовал аукцион на проведение капитального ремонта Национальной библиотеки Республики Коми. Знаменитый дом с колоннами был построен в 1958 году и сейчас является объектом культурного наследия. Проектно-сметная документация, разработанная в 2014 году и актуализированная в 2020, прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение.

Начальная максимальная цена контракта – 120 839 290 рублей. На эту сумму в библиотеке заменят изношенные перегородки, двери, окна, обновят покрытие пола, выполнят отделку стен и потолков.

Помимо этого, для маломобильных посетителей сделают удобной туалетную комнату и также заменят систему холодного и горячего водоснабжения, обновят систему канализации и систему отопления и так далее. Ремонт также ждет кровлю и входную группу, а фасад оштукатурят и покрасят, восстановят утраченные архитектурные детали, исторический облик здания при этом будет сохранен.

До конца 2020 года будут объявлены аукционы на благоустройство прилегающей территории, новое оборудование и мебель. Финансирование ведется за счет средств федерального и регионального бюджетов, выделенных в рамках подготовки и проведения в 2021 году 100-летия образования Республики Коми.

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