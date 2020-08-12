На воркутинском полигоне тлеет участок площадью 650 кв. м.

Фото со страницы Игоря Гурьева "ВКонтакте"

На воркутинском полигоне с отходами тлеет участок в 650 кв. м. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил Игорь Гурьев.

- Открытого пламени нет. Работы по локализации тления продолжаются ежесуточно, - написал глава администрации.

Напомним, что 7 августа в 11 часов на воркутинском полигоне ТКО зафиксировали возгорание. Для ликвидации очага возгорания помимо средств и сил пожарной части № 31 привлекли специалистов и технику МБУ «Специализированное дорожное управление», МУП «Северные тепловые сети», ООО «Водоканал» и АО «Воркутауголь».

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