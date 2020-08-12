В Сыктывкаре судебные приставы взыскали штраф с должника

Фото: пресс-служба Управления ФССП России по Республике Коми

Ранее 20-летний житель Сыктывкара лично получил повестку о явке в военный комиссариат, чтобы пройти медицинское освидетельствования и призывной комиссии, но умышленно не пришел, то есть уклонился от призыва на военную службу.

В суде молодой человек признал свою вину и в наказание за преступление получил штраф в размере 10 тыс. рублей.

Взыскание штрафов, назначенных в качестве основного наказания, имеет особенность: если долг не погасит по истечении 10 календарных дней, то судебный пристав автоматически направляет в суд представление о замене штрафа другим видом наказания.

Должник не торопился перечислить деньги в доход государства и оказался в шаге от нового судебного разбирательства: судебный пристав Межрайонного отделения судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми, известив неплательщика, приступила к подготовке представления в суд.

Должник в течение часа оплатил задолженность и исполнительное производство кончилось фактическим исполнением.

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