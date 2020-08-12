Грибник из Коми потерялся в лесу

В Коми 10 августа потерялся грибник
В Коми 10 августа в лесу потерялся 47-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.
В тот день в службу спасения Удорского района поступило сообщение, что в районе поселка Междуреченск из леса не вернулся мужчина, который ушел за грибами. На место поиска направили подразделение пожарной части, спасателей и полицию.
Потерявшегося грибника нашли спасатели. Медицинская помощь ему не понадобилась.
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