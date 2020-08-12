Самой молодой маме в Коми всего пятнадцать лет

За первое полугодие 2020 года в республике зафиксировано 3668 родов, в которых родились 3707 живых детей, сообщили на на прямой линии «Медико-социальная помощь беременным женщинам», передает Комиинформ.

На прямой линии рассказали о показателях детской смертности в регионе. коэффициент младенческой смертности по Коми в 2019 году составил 5 на 1000 родившихся живыми. При этом самый высокий он в Троицко-Печорском районе: 13 на 1000.

Специалисты поделились интересными данными. В частности, они рассказали, что самой молодой маме в Коми было 15 лет. Вес самого маленького родившегося ребенка - 590 граммов (с малышом все хорошо, он уже дома с мамой). Вчера, 11 августа, при естественных родах появился на свет один их крупных в этом году малышей весом почти пять килограмм (4700 граммов).

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