В Воркуте разрешили работать фитнес-залам

Жителям Воркуты вернули фитнес-клубы и залы

МэрИгорь Гурьев поделился на своей странице новостью, которая обрадует спортсменов заполярного города. В указ о режиме повышенной готовности внесли изменения, разрешающие работать физкультурно-спортивным организациям Воркуты. Естественно, при при занятиях спортом люди должны соблюдать антикоронавирусные меры.

Напомним, что в Коми смягчили некоторые ограничения. В частности, к работе вернулись детские и взрослые поликлиники. Правда, на Воркуту и Усинск смягчение распространилось не в полной мере.

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