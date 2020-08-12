В Коми полностью возобновится работа ресторанов, кафе и баров

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В Коми с 13 августа возобновится работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд и иных предприятий общественного питания без ограничения времени, как это было ранее. Об очередных изменениях стало известно 12 августа из указа "О повышенной готовности".

Этим же указом с 13 августа в Воркуте возобновится работа спортивных школ и иных физкультурно-спортивных организаций при условии проведения комплекса противоэпидемических мероприятий.

Сегодня в традиционном видеообращении врио главы региона Владимир Уйба подчеркнул, что ресторанам и кафе, несмотря на ранние указанные послабления, запрещено проводить массовые свадьбы и другие торжества.

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