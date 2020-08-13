Жителю Коми заплатят больше миллиона рублей за незаконное уголовное преследование

Житель Коми добился компенсации за незаконное уголовное преследование Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Коми получит больше миллиона рублей. Он добился компенсации за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

11 августа Печорский городской суд удовлетворил заявление о возмещении имущественного вреда, связанного с уголовным преследованием жителя Коми. Его обвиняли в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Верховный суд региона оправдал его за отсутствием в деянии состава преступления.

В пользу заявителя с Министерства финансов России с учетом инфляции взыскали больше миллиона рублей. Это деньги компенсируют оплату труда адвокатов, потерянную зарплату и деньги, конфискованные на основании приговора.

Решение Печорского суда в законную силу не вступило.

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