Рейдом по небезопасным детским площадкам

Фото: ОНФ в Коми

Эксперты Общероссийского народного фронта в Коми помогают устранять недостатки и бороться с небезопасными детскими площадками в столице Коми.

Совместные рейды и достигнутые договоренности с администрацией города помогли общественникам устранить неполадки на игровой площадке на Покровском бульваре, а также демонтировать опасную горку у дома №85 по улице Тентюковской. В настоящее время начался ремонт площадки у дома №82 по улице Пушкина.

Фото: ОНФ в Коми

Команда ОНФ проверила 182 детские площадки, из которых 60 оказались без существенных нарушений. Однако более 100 площадок до сих пор нуждаются в ремонте. Среди характерных нарушений были замечены опасные выступы бетонных и других конструкций, изношенные навесные крепления, готовые сломаться в любой момент, а также сломанные ограждения, близость площадок к проезжей части.

Одним из недостатков на проверенных территориях является отсутствие табличек с информацией об обслуживающей организации. Ведь в случае поломки, люди не будут знать, куда обращаться.

По наблюдениям общественников, информационные таблички присутствуют только на детских площадках, расположенных на общественных территориях, за которые напрямую отвечает администрация муниципалитета. Члены ОНФ даже договорились с руководством администрации Сыктывкара, чтобы совместно решать весь комплекс проблем с детскими площадками, ведь ранее такая работа никогда не проводилась.

Власти Сыктывкара начнут устанавливать ответственных за площадки. На основании информации общественников и собственных проверок администрация обратится в контрольно-надзорные органы, чтобы вынести предписания по устранению нарушений на детских площадках.

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