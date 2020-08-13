В Сыктывкаре аферисты лишили супругов более полутора миллионов рублей

Фото:pixabay.com

Полицейские Сыктывкара расследуют дело о злоумышленниках, лишивших супружескую пару 1,5 миллиона рублей. Супруги планировали быстро оплатить налог по операциям с недвижимостью в размере 13 тысяч рублей. Именно поэтому, когда жена отправилась в банк, то предупредила супруга, чтобы он заранее перевел ей деньги на карту.

Официального приложения банка в телефоне у мужчины не было, поэтому он ввел в поисковой строке браузера название банка и, перейдя по первой указанной ссылке оформил заявку на онлайн-перевод.

Сайт мужу показался идентичным оригиналу. Не заподозрив подвоха, он указал все данные своей банковской карты и ввел код подтверждения для оплаты, который пришел в смс-сообщении. Однако платеж не прошел. Спустя некоторое время мужчина, войдя через компьютер в свой личный кабинет в банке, обнаружил, что кто-то списал с его счета около полутора миллионов рублей. После чего он немедленно позвонил на горячую линию, где ему посоветовали обратиться в полицию.

Предварительно установлено, что сайт, где супруг заполнял заявку на перевод, оказался сайтом-дублером реально существующего интернет-ресурса. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия и возбуждено уголовное дело по факту кражи денежных средств с банковской карты в особо крупном размере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Инте раскрыли кражу, совершенную в отношении владельца банковской карты

Мужчина потерял свой телефон, в котором был электронный кошелек(подробности)