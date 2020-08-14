За последнюю неделю клещи Коми укусили более двадцати человек

На фото изображен таежный клещ — временный облигатный паразит позвоночных животных

Представители Управления Роспотребнадзора по Республике Коми осведомили жителей региона о случаях клещевого укуса. По подсчетам, на 13 августа в Коми зафиксировано 23 человека, которые обратились за медицинской помощью. Среди них были только взрослые. Такой мониторинг проведен за период с с 6-12 августа.

Напомним, всего с начала сезона в медицинские учреждения обратилось 1927 пострадавших от укусов клещей, из которых – 443 дети. За этот же период в лаборатории, в Центре гигиены и эпидемиологии в Республике Коми, за неделю было проведено 10 исследований,из них в 1 обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита.

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми напоминает жителям региона о важности профилактики клещевого вирусного энцефалита, для обеззараживания которого необходима вакцинация. Однако одним из важнейших методов неспецифической профилактики клещевых инфекций остается индивидуальная защита, в которую входит ношение защитной одежды, а также самостоятельные и взаимные осмотры. Кроме этого, следует использовать средства индивидуальной защиты.

В случае присасывания клеща необходимо оперативно обратиться в лечебное учреждение для снятия клеща и доставки его в отделение вирусологических исследований.

На настоящий момент эпидемиологическая ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Коми.

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