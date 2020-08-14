Стало известно, сколько заявлений подают через "Мои документы" граждане Коми

На фото изображены сотрудницы центра "Мои документы" Фото: "КП" Архив

В Коми почти 20 процентов всех заявлений в Пенсионный фонд Российской Федерации подается через МФЦ "Мои документы"

Самой распространенной услугой эксперты назвали компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам. Через МФЦ таких заявлений поступило более половины от общего количества. На втором месте по популярности оказалась услуга по подаче заявления на распоряжение средствами материнского капитала.

Решения по заявлениям, поступившим через МФЦ, принимаются в те же сроки, что и по заявлениям, поданным в клиентскую службу ПФР. Из этого следует, если до офиса «Мои документы» человеку добираться удобнее и быстрее, он может подать документы там.

МФЦ «Мои документы» оказывают 14 государственных услуг Пенсионного фонда РФ. Помимо компенсации стоимости проезда и получения материнского капитала можно подать заявление о назначении страховой и накопительной пенсии, на перерасчет размера пенсии, на обмен СНИЛСа, получение выплат на детей и так далее. Напомним, заявление на последнюю услугу МФЦ принимает до 30 сентября.

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