В Коми заметно уменьшилось количество сделок по недвижимости

В Коми уменьшилось количество продаваемых квартир Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коми количество сделок по продаже квартир в новостройках заметно снизилось. Об этом пишет «Строительная газета».

Компанию республике составили Дагестан, Мордовия, Рязанская, Ивановская, Псковская, Смоленская области. Сильнее всего продажи упали в Карачаево-Черкесии (-97% за год). Рынок обвалился также в Ингушетии (-88%, 11 сделок) и Чечне (-84%, 54 сделки).

Вообще, по итогам первого полугодия 2020 года количество сделок на рынке новостроек России снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37%, до 279,2 тыс.

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