В районе Стефановской площади меняют коллектор

Фото пресс-службы городской администрации

В районе Стефановской площади в Сыктывкаре идёт замена канализационного коллектора. Об этом пишет пресс-служба мэрии.

Аварийная реконструкция затрагивает 110-метровый участок от здания «Почты России» до «Нацбанка». Работы проводит «Сыктывкарский водоканал».

Рабочие обустроят новый канколлектор диаметром 400 миллиметров на глубине шесть метров. Полностью вскрывать землю вдоль участка не будут, поскольку ремонтируют, протаскивая новую трубу в старую.

В «Водоканале» пояснили, что работы закончатся до 16 августа. 17-18 августа планируют уложить асфальт в месте «раскопки».

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