В Усть-Куломе лжебукмекер обманул жителя

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В Коми продолжают совершаться хищения под предлогом выигрыша денег на различных игровых платформах в интернете.

Очередной жертвой стал житель Усть-Куломского района, который нашел на странице пользователя в Инстаграме предложение заработать на ставках на спорт. Молодой человек написал его автору.

Виртуальный собеседник в ходе переписки убедил потерпевшего, что можно увеличить свои средства в считанные дни, даже если сумма будет относительно небольшой. Потерпевший рискнул и перечислил через мобильное приложение банка на указанный расчетный счет «Виктора Романовича» 25 тысяч рублей.

После этого переписка неожиданно прервалась. Злоумышленник перестал выходить на связь, а молодой человек потерял немалую сумму.

Обманутый житель обратился в полицию, где рассказал, что знал о таких преступлениях из различных источников, но, при этом, не мог предположить, что именно он станет жертвой аферистов. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество"

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