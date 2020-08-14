Сыктывкар продолжают освобождать от гаражей

Фото: Оксана ЙОЗГЮР

Столичная мэрия продолжает освобождать городские территории от самовольно установленных гаражей. За лето этого года с муниципальной земли было убрано 37 таких построек. Очередной вывоз двух гаражей прошел по Октябрьскому проспекту, 93 и ул.Петрозаводской, 22, по Октябрьскому проспекту вывезли восемь незаконно установленных построек.

Утилизировать планируют еще около 30 гаражей по улицам Станционная, Петрозаводская, Покровскому бульвару и Октябрьскому проспекту. После их отправят на полигон для утилизации. Территорию начнут освобождать после того собранного пакета документов.

Руководитель группы муниципального жилищного контроля управления ЖКХ администрации города Анастасия Игошина отметила, что иногда хозяева гаражей добровольно демонтируют свои постройки, ведь это обходится намного дешевле.

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