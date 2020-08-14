В Коми у должника хотели забрать автомобиль

Фото: (МЦ-Маршал)

Возле одного из сыктывкарских баров в пьяной драке подсудимый умышленно причинил вред здоровью гражданина. За это мужчину приговорили к ограничению свободы сроком на 8 месяцев и возмещению денежных средств, затраченных на лечение потерпевшего. Общая сумма взыскания составила 40 044 рублей и 06 копеек в пользу Фонда обязательного медицинского страхования.

Подсудимый не исполнил решение вовремя, поэтому судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора и обратила взыскание на счета должника в банках. Также пристав была осведомлена об имущественном положении должника, в частности о новом автомобиле Mazda.

Расставаться с машиной сыктывкарец не хотел. Именно поэтому, ознакомившись с требованием пристава, поспешил погасить задолженность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Судебный пристав из Коми написал песню к 75-летию Победы

«Журавли» стали первым творением Сергея Кузьмичева о войне(подробности)