Что важно для Жителей Коми при выборе квартир?

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АО «Райффайзенбанк» проанализировал, что важно для россиян при выборе квартир. Согласно данным исследования, в котором поучаствовало 3 тыс. жителей крупных городов России, самым востребованным форматом будущей покупки россияне считают двушки и трешки в новых домах. Такие квартиры в ближайшие пять лет планируют приобрести 68% респондентов.

Новостройка или вторичка?

При планировании покупки нового жилья, 68% россиян думают именно о новостройках. Главными причинами выбора опрошенных стали:

-фактор новизны (56% отметили, что им важно, что в квартире до них никто не жил);

-планировки (51%);

-более выгодная цена (45%).

Приверженцы старого фонда, считают самым значимым фактором выбора цену (63%), удобное расположение района (44%), а также проживание рядом с родителями и друзьями (22%).

«71% любителей новостроек и 61% покупателей вторичной недвижимости планируют приобретать ее в ипотеку. По их версии это один из самых быстрых и простых способов покупки собственного жилья.

Исходя из анализа, для большинства горожан квартира будущего должна быть площадью более 50 кв.м., однако для каждого четвертого респондента достаточно всего 30-50 кв.м. Чтобы въехать в новую квартиру как можно скорее, покупатели предпочитают предчистовую (53%) и чистовую (30%) отделку. Недвижимость без ремонта уже практически никого не интересует

Также, в ходе опроса, выяснилось, что помимо планировки, значимым для будущих владельцев новых квартир является инфраструктура дома.

Для тех, кто выбирает новостройку, важны закрытый двор без машин и наличие парковки, а людей, выбирающих вторичку, привлекает наличие поблизости с домом школ и детских садов. Участники опроса также отметили высокие требования к экологичности и безопасности. Для каждого десятого важно наличие пункта раздельного сбора мусора.

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