Будь в теме: в сыктывкарской мэрии обсудили повышение финансовой грамотности

Фото: Управление информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар»

В администрации столицы Коми состоялось итоговое совещание по реализации мероприятий Программы повышения финансовой грамотности населения в Сыктывкаре за 2019 год. Спикеры обсудили развитие финграмотности в городе.

По словам сотрудника Департамента финансов администрации города Анны Ульяновой, в рамках реализации Программы эксперты Департамента финансов знакомят граждан с проектом «Бюджет твоего города».

Таким образом, в 2019 году провели целый ряд встреч для школьников и студентов по знакомству с бюджетом, в том числе «Финансовую эстафету» между классами в образовательных учреждениях и бюджетный квест для пятиклассников. Старшеклассники поближе познакомились с цифровым сервисом «Интерактивный бюджет города Сыктывкар», где каждый смог сформировать свою версию бюджета по реальным цифрам. Обучались финграмотности и жители старшего поколения в рамках работы «Народного университета для граждан пожилого возраста».

В 2019 году Департаментом финансов были организованы мероприятия по финансовой грамотности в дошкольных образовательных учреждениях, проведен муниципальный конкурс проектов бюджета для граждан. В новом формате организована встреча с участниками проекта «Акселератор городских проектов», представителями КРОПОЛИ «АППАРЕЛЬ» по рассмотрению вопросов в области формирования и исполнения городского бюджета.

Руководитель Школы начинающего предпринимателя МБУ «Городской центр предпринимательства и инноваций» Ирина Зимина рассказала об эффективности наставничества, который впоследствии может стать эффективным инструментом повышения финансовой грамотности населения.

Также на совещании спикеры ознакомились с динамикой развития финансовой грамотности до и после пандемии, а также рассмотрели вопрос по налогу на профессиональный доход на территории Республики Коми с 2020 года Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Коми.

Участники совещания подытожили, что образовательный курс финансовой грамотности в школах необходим.

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