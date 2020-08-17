Ухтинка выпала из окна на козырек подъезда

Фото: "АРХИВ КП"

В субботу, 15 августа, рано утром из окна многоэтажки выпала 25-летняя девушка. Подробности происшествия сообщил «Комиинформ».

Падение случилось в Ухте, в доме №6 по проспекту Ленина около семи часов утра. В 7:35 Ухтинский аварийно-спасательный отряд «СПАС-Коми» получил необычный вызов, а именно требовалось эвакуировать с козырька подъезда молодую женщину.

Вместе со спасателями на помощь к ухтинке прибыла бригада скорой помощи. Девушка находилась на крыше подъезда. Ее рука была сломана в четырех местах. Это были открытые переломы, пострадавшая кричала от боли. Кроме того, у нее была видимая травма бедра.

Спасательная группа с помощью спинального щита эвакуировала ухтинку с крыши и передала скорой. Затем девушку госпитализировали. Рассказать, почему она оказалась на козырьке подъезда, пострадавшая так и не смогла.

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