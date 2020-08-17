В Коми защитили права многодетной семьи на получение участка земли в собственность

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Представители Прокуратуры Республики Коми, накануне, рассказали, что в Корткеросском районе местная жительница села Корткерос, которая имеет трех несовершеннолетних детей и признана многодетной матерью, заявила, что несогласна с решением администрации МР «Корткеросский» о снятии с учета на получение земельного участка в собственность бесплатно.

Как стало известно позже, мать троих несовершеннолетних детей поставили на очередь на предоставление земельного участка в собственность бесплатно еще в апреле 2018 года, а в ноябре 2019 года муниципалитет принял незаконное решение о снятии с учета.

Стоит заметить, что сведений о возникновении оснований для снятия с учета решение администрации района не содержало и обстоятельств, свидетельствующих об изменении имущественного положения многодетной семьи, в нем приведено не было.

В целях признания незаконным указанного решения администрации МР «Корткеросский» прокуратурой района в марте 2020 года направлено соответствующее исковое заявление в суд.

Решением Корткеросского районного суда от 31 июля 2020 года требования прокурора полностью удовлетворены. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры района.

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