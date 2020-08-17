В Коми из-за неосторожного курильщика пришлось эвакуировать двадцать человек

Фото: ГУ МЧС по Коми

16 августа в Усогорске из-за неосторожного курильщика эвакуировали 20 человек. Пожар случился на балконе в многоквартирном доме по улице Ленина.

ГУ МЧС по Коми сообщило, что в минувшее воскресенье в пожарно-спасательную службу Удорского района поступило сообщение о возгорании в жилом многоквартирном доме по адресу: поселок Усогорск, ул. Ленина, 15.

Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, 20 человек успели самостоятельно эвакуироваться из горящего здания. В результате огонь повредил балкон на общей площади квадратных метра.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, виновника еще не нашли.

В этот же день в 11:58 загорелась квартира в доме по адресу: село Кослан, ул. Привокзальная, 3. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались восемь человек.

Газодымозащитная служба спасла женщину 1949 года рождения и девушку 2004 года рождения. В результате пожара повреждены пол и мебель в квартире на общей площади квадратных метров. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования. Погибших и пострадавших нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Воркуте горели два заброшенных здания Предварительная причина пожаров - поджог(подробности)