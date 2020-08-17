В Коми наградили заслуженных работников

Фото: rkomi.ru

Указом Главы Республики Коми от 13 августа 2020 года № 85 «О награждении государственными наградами Республики Коми» почётное звание Республики Коми «Заслуженный работник Республики Коми» получили десять жителей региона, в том числе:

-заместитель главного врача по медицинской части государственного учреждения здравоохранения Республики Коми «Койгородская центральная районная больница» Нина Аникеева;

-заведующий отделением анестезиологии и реанимации государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская городская больница № 1» Валерий Безденежных;

-временно исполняющий обязанности заместителя директора по научной работе Института агробиотехнологий им. А.В. Журавского Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук», город Сыктывкар – Владимир Зайнуллин.

За многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо Республики Коми, Почётной грамотой Республики Коми приняли решение наградить:

-диспетчера производственно-диспетчерской службы нефтешахты № 3 нефтешахтного производственного предприятия «Яреганефть» общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Коми», город Ухта – Михаила Бирженюка;

-библиотекаря отдела обслуживания муниципального бюджетного учреждения культуры «Троицко-Печорская межпоселенческая центральная библиотека им. Г.А. Федорова» – Галину Богатыреву;

-начальника центра финансового обеспечения Министерства внутренних дел по Республике Коми, город Сыктывкар – Евгения Бордюга.

С полным списком можно ознакомиться на официальном портале Республики Коми: https://www.rkomi.ru/

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