В Сыктывкаре могут создать интернат для спортивно одаренных детей

Фото пресс-службы главы Коми

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми Владимир Уйба провел встречу с представителями спортивной общественности на базе Республиканского лыжного комплекса.

Во встрече приняли участие тренеры и спортсмены, а также наши легендарные олимпийские чемпионы: Раиса Петровна Сметанина и Василий Павлович Рочев. С Владимиром Викторовичем они обсудили модернизацию Республиканского лыжного комплекса, а также строительство спортивных объектов. Помимо этого, была затронута актуальная тема поддержки молодых спортсменов и развитие различных видов спорта.

Было озвучено много интересных предложений, например, создать интернат для подготовки и самореализации спортивно одаренных детей из городов и районов по типу Гимназии искусств при Главе Республики Коми, но со спортивным уклоном. Все предложения взяты в проработку, Также врио Главы Республики Коми Владимир Уйба дал соответствующие поручения Минспорта Республики:

– Спорт и физкультура – одни из важнейших приоритетов развития нашей Республики. Этот год оказался крайне непростым для спорта и индустрии здорового образа жизни. На целые месяцы была приостановлена работа фитнес-центров, ФОКов, спортивных клубов. Уверен, что мы наверстаем упущенное. Наших спортсменов без поддержки не оставим, – написал Владимир Викторович на своей официальной странице во ВКонтакте.

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