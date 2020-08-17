В Коми медведь попал под круглосуточное видеонаблюдение

Фото "АРХИВ КП"

Охотник из столицы Коми Игорь Вихристюк взял на контроль медведя, который поселился на объездной в сторону Мордино под Верхней Максаковкой. Об этом сообщило сегодня ИА "Комиинформ". Видеозапись, на которой хищник осваивает лесную территорию, Игорь Вихристюк разместил у себя на странице во ВКонтакте.

Стоит отметить, что в Сыктывдине профессиональные охотники установили круглосуточное видеонаблюдение за волками еще в июле. Именно тогда оно зафиксировало молодую волчицу.

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