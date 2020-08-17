Национальная библиотека Коми отметит День республики в режиме онлайн

Фото представлено Национальной библиотекой Республики Коми

В субботу, 22 августа "сыктывкарская ленинка" приготовит в своей группе в ВКонтакте серию постов, приуроченных к 99-летию региона.

Все, кто считает себя знатоком Коми, смогут проверить свои способности в викторине «Краеведческие загадки». Вопросы на знание фактов о различных отраслях жизни республики будут публиковаться на стене группы Национальной библиотеки Коми в течение дня. Тех, кто будет отвечать быстрее и точнее всех, библиотека поощрит подарками.

Что издается о народе коми и нашем регионе за рубежом? Об этом можно будет узнать из видеообзора «О Республике Коми на иностранных языках: издания из коллекции экстериорики», который начнется в 12.30. В этот же день в паблике библиотеки состоится премьера видеоролика, в котором достопримечательности столицы республики предстанут в необычном ракурсе – в каплях дождя. Начало в 16.30.

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