«Юбилейные» дневники первоклассника отправляются в города и районы Коми

Фото клуба "Рассвет"

«Дневник первоклассника» - проект общественного клуба «Рассвет». На данный момент весь тираж новых дневников отпечатан и продукция отправляется в города и районы.

Директор Коми республиканской типографии Анна Чуракова рассказала, что ее команда хочет, чтобы 1 сентября все первоклассники получили в подарок дневник, посвященный 100-летию Республики Коми:

"Из этого дневника подрастающее поколение получит массу новых знаний, и я очень надеюсь, что они подтолкнут их к дальнейшему изучению родного края, знакомству с культурой и историей Коми."

В новом издании есть и главные символы России и республики – флаг, герб, гимн. Также на страницах дневника школьники познакомятся с основными моментами из истории Коми, с известными уроженцами республики, с флорой и фауной региона.

Все данные в дневниках были внесены после долгого и кропотливого труда команды ученых и экспертов.

В 2020-2021 учебном году за парты сядут 11 100 первоклассников Коми, каждый из которых благодаря работе клуба «Рассвет», Коми республиканской типографии и Минобразования республики получит в подарок новый дневник.

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