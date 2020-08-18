В Ухте спасатели достали дворнягу из трехметрового колодца

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Вчера, 17 августа, в Ухте спасатели вызволили собаку из колодца, глубина которого составила три метра. В 14:00 в ухтинский аварийно-спасательный отряд "СПАС-Коми" регионального Комитета ГО и ЧС от пожарной охраны поступило сообщение о провалившейся в колодец старых очистных сооружений собаки.

Дворняжка не могла выбраться сама. Спасательная группа прибыла на помощь и спустила в колодец лестницу. Затем один из спасателей накинул на шею собаки петлю и вытянул ее на поверхность.

При падении в колодец животное не травмировалось, лапы были целы. После спасения бедной дворняги, спасгруппа вернулась на базу, сообщает "Комиинформ".

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https://www.komi.kp.ru/daily/217169.5/4270754/