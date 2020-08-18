На какую сумму в Коми оштрафовали за нарушения продавцов табачной продукции

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В Коми за выявленные нарушения в сфере оборота табачных изделий вынесено 26 постановлений о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на сумму 825 000 рублей, в том числе в отношении юридических лиц 16 постановлений на сумму 760 000 рублей.

В общей сложности, Управлением Роспотребнадзора по Коми в первом полугодии года проверено 26 субъектов, которые реализуют покупку и продажу табачной продукции и выявлено 28 фактов нарушений, в частности:

- реализация табачной продукции в 100 метровой зоне от границ территории образовательной организации ( нарушения наблюдались в Сыктывкаре, Ухте, Вуктыле, Сысольском районе);

- несоблюдение требований к знаку о запрете курения (в Вуктыле, Усть-Куломском районе);

- розничная продажа табачных изделий с выкладкой и демонстрацией табачной продукции в торговом зале (в Воркуте).

Также сотрудники Управления выявили недоведение информации о перечне продаваемой табачной продукции и розничную продажу табака сосательного в Усть-Куломском районе.

Помимо нарушений продажи табачной продукции вблизи образовательных организаций в столице Коми обнаружили реализация табачной продукции на объектах, не предназначенных для этих целей, что тоже является неправомерным.

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Таких, правда, оказалось немного. Остальные предпочли просто поговорить о вреде табака(подробности)