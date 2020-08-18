Коми стала тринадцатой в рейтинге регионов с доступным бензином

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты составили рейтинг регионов России по доступности автомобильного топлива на основе показателей по объему бензина марки АИ-92, который может приобрести житель на среднюю заработную плату, сообщают «РИА Новости».

Коми заняла в рейтинге 13 место. Объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц составляет 1079 литров. Цена бензина другой марки АИ-92 на конец июля стоил 44,06 рубля за литр. Общее изменение с начала года составило 2,1 процента.

Отметим, что в российской столице, а также Санкт-Петербурге и регионах Крайнего Севера бензин оказался самым доступным для населения страны, а меньше всего — в республиках Северного Кавказа. По цене топлива, в лидеры вышел Чукотский автономный округ, где один литр АИ-92 обойдется в 56 рублей. Самый дешевый бензин наблюдается в Челябинской области — 39,72 рубля.

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