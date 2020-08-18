Осужденный из печорской ИК стал лучшим на региональном этапе конкурса "Калина красная"

пресс-служба УФСИН России по Республике Коми.

Композиция осужденного из печорской исправительной колонии № 49 признана лучшей на региональном этапе Всероссийского конкурса "Калина красная". На нем состязались 18 исполнителей песен из исправительных учреждений УФСИН Коми.

Они подготовили творческие номера, в которых прозвучали как песни собственного сочинения, так и произведения известных авторов. Победителя и несколько призеров члены конкурсной комиссии отбирали путем открытого голосования после просмотра представленных видеоматериалов.

При выборе оценивались не только вокальные данные оригинальность исполнения и творческое мастерство самих участников, но и работа всей творческой команды – начиная от сценических костюмов и оформления сцены и заканчивая качеством съемки и монтажа видеоклипов.

По словам жюри, заметно выделились работы ВИА «Северо-Запад» из кружка художественной самодеятельности и бардовской песни ИК-49 в Печоре, представившую «Балладу о памяти».

75-летию победы в Великой Отечественной войне была посвящена и творческая работа из ИК-31 города Микунь. Осужденная Евгения Костенко проникновенно исполнила песню Станислава Пожлакова «Туман» из фильма «Хроника пикирующего бомбардировщика».

Все осужденные, принявшие активное участие в конкурсе, будут поощрены правами начальников исправительных учреждений, сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Коми.

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