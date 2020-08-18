В столице Коми предприниматель взыскивает более пятидесяти пяти миллионов рублей с САТП №1

Фото: Илья ВАРЛАМОВ

Арбитражный суд Коми принял к производству требования индивидуального предпринимателя из Верхней Максаковки Дмитрия Майна, который, в свою очередь, просит суд взыскать с сыктывкарского автоперевозчика ООО "САТП №1" долг и неустойку по договорам обслуживания, начиная с 2016 года. Общую задолженность предприниматель оценил в 55,5 млн руб, сообщает ИА Комиинформ.

В документах суда говорится, что изначальная сумма иска составляла 47,6 млн руб., однако истец уточнил требования и после решил повысить сумму.

Суд усмотрел, что в иске ИП соединены несколько разных требований, поэтому их будут рассматривать раздельно.

Предварительное заседание по делу состоится сегодня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Улыбаться не запрещено: в Коми предприниматели делают селфи при подаче документов

Налоговики разрешили проводить ликвидацию ИП без визита в инспекцию(подробности)