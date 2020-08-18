Администрация Сыктывкара и жители трех ветхих домов пошли на мировую

Фото: пресс-служба Управления ФССП России по Республике Коми
В Республике Коми заключили несколько мировых соглашений, которые утвердили в суде. Администрация Сыктывкара обязалась передать взыскателям денежные компенсации стоимости благоустроенных квартир.
Этим путем пошли администрация города Сыктывкара и жители ветхих деревянных домов на улицах Зои Космодемьянской, Станционной, 28-ой Невельской дивизии, которым по решению суда благоустроенные квартиры должны быть предоставлены вне очереди.
Предоставление жилья гражданам во исполнение решения суда в Сыктывкаре проходит под контролем Межрайонного отделения судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми.
До заключения мировых соглашений между сторонами, судебный пристав-исполнитель побуждала должника к совершению необходимых действий. После утверждения в суде мировых соглашений исполнительные производства прекращены.
Напомним, что в 2020 году ассигнования на обеспечение мероприятий по предоставлению жилья гражданам, имеющим вступившее в силу решение суда, в столице Коми составят 100 млн рублей.
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