Стали известны самые энергоэффективные муниципалитеты Коми

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Коми республиканский центр энергосбережения представил новый рейтинг энергоэффективности муниципалитетов региона по итогам прошлого года.

Целью рейтинга выступила активность работы муниципальных властей в области повышения энергоэффективности бюджетного сектора. При составлении рейтинга эксперты взяли в расчет технические и организационные показатели.

Лидером по техническим показателям признали Сыктывдинский район, который набрал 20,4 баллов из возможных 40. Максимальное количество баллов 36,6 из 40 возможных по организационным показателям у МО МР «Усть-Куломский».

При анализе организационных показателей оценивались наличие программ энергосбережения муниципальных образований и муниципальных учреждений, а также доля оснащенности многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета, сообщает Минэнерго Коми

Директора Коми республиканского центра энергосбережения Андрей Чемашкин рассказал, что, несмотря на положительную динамику, в целом показатели технического оснащения энергоэффективным оборудованием остаются достаточно низкими, что свидетельствует о высоком потенциале для реализации мероприятий.

Так, доля светодиодных источников света в системах наружного освещения по Республике Коми составляет 24%.

В целом, наибольшее количество баллов по сумме технических и организационных показателей набрали МО МР «Сыктывдинский» (50,8 балла), МО ГО «Инта» (46,1 балла) и МО МР «Прилузский» (44,8 балла).

Тройка лидеров, по сравнению с 2018 годом, осталась неизменной, однако МО МР «Прилузский» сместился с 1 на 3 место, а наименьшее количество баллов у МО ГО «Воркута» (21,9 балла), МО МР «Сосногорск» (25,4 балла) и МО МР «Койгородский» (26,1 балл).

По итогам рейтинга муниципалитетам республики рекомендуют завершить перевести объекты бюджетной сферы на светодиодные источники освещения, а также обеспечить оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреждений тепловыми пунктами с автоматическим погодным регулированием.

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