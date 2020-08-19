В Ухте раскрыли кражу телевизора и СВЧ-печи

Фото: tumenpro.ru

В Коми продолжают регистрировать хищения различного имущества. Как правило, кражи происходят после совместного распития спиртных напитков.

Недавно в полицию Усинска обратился местный житель 1965 года рождения, который рассказал, что неизвестный проник в его жилье и похитил оттуда телевизор и СВЧ-печь. Незадолго до этого к мужчине в гости пришла знакомая, которая, как позже установила полиция, уже трижды привлекалась к уголовной ответственности за кражи.

Воспользовавшись беспечностью потерпевшего, она незаметно похитила ключи от входной двери его жилья, а затем уже в отсутствии хозяина квартиры проникла в жилище и украла технику.

Похищенные вещи женщина продала водителю такси.

Похожая история произошла и в одном из населенных пунктов Ухтинского района. Мужчина 1983 года рождения со своей знакомой 1971 года рождения коротали вечер за спиртным в его жилье, сообщает МВД по Коми.

Уходя, женщина забыла забрать сумку, а ее собутыльник похитив из нее телефон «Huawey» стоимостью 15 000 рублей, который позже продал в одном из местных магазинов.

По обоим случаям кражи возбуждены уголовные дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Инте раскрыли кражу, совершенную в отношении владельца банковской карты

Мужчина потерял свой телефон, в котором был электронный кошелек(подробности)