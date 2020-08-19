Жительница Эжвы соврала об изнасиловании...

Фото: Наталья Селиверстова
Эжвинский районный суд Сыктывкара признал виновной 24-летнюю жительницу в заведомо ложном доносе и применении насилия в отношении сотрудника полиции.
Инцидент произошел еще декабре 2019 года. Женщина распивала спиртное со своими приятелями. Вскоре алкогольное веселье ей наскучило, и она решила сообщить по телефону в полицию о якобы совершенном в отношении нее изнасиловании одним из собутыльников.
Однако после сотрудники полиции выяснили, что сведения о преступлении не соответствуют действительности. Когда они прибыли по месту нахождения якобы потерпевшей, чтобы проверить поступившее сообщение, псевдодоносчица начала отрицать факт изнасилования и выражаться нецензурной бранью, а после ударила ногой в бедро одного из полицейских.
Липовая потерпевшая полностью признала вину в содеянном. Суд назначил ей наказание по совокупности преступлений в виде 350 часов обязательных работ.
Приговор уже вступил в законную силу.
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