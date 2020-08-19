В Троицко-Печорском районе обещают поддержать уникальную ферму, которая стала объектом для туристов

Фото: пресс-служба Главы Республики Коми

18 августа врио главы Республики Коми при посещении опытной лосиной фермы Печоро-Илычского заповедника пообещал решить вопрос с землей для этого уникального туристического объекта, который находится в поселке Якша Троицко-Печорского района.

Именно так назвал лосеферму Владимир Уйба, когда услышал рассказ об ее истории создания и уникальном эксперименте по одомашниванию лосей, который проводился в течение многих лет.

Фото: пресс-служба Главы Республики Коми

Бывшая опытная ферма работает как туристический объект. Только за первую неделю января 2020 года лосеферму в Якше посетили 317 туристов.

На ней содержится 15 животных И уже необходимо строительство нового загона. Смета составлена - требуется 16 миллионов рублей, и необходимо решить вопрос с землей.

Врио главы Коми поручил Минсельхозу региона совместно с Минприроды республики и администрацией Троицко-Печорского района проработать вопрос и ускорить процесс передачи земли в собственность республики, сообщает пресс-служба главы Республики Коми.

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