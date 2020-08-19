В Ухте пропал тридцатиоднолетний мужчина

Фото взято из личного архива пропавшего

В Ухте ищут 31 - летнего Максима Александровича Алексеенко

Приметы: рост 185 см, плотное телосложение, волосы русые, глаза карие

В последний раз его видели в серой куртке на замке с красным капюшоном, черных брюках, серых кроссовках и черной кепке.

Если вы увидите его в вашем районе, просим позвонить по номеру 8 800 700 54 52 или 112. В настоящее время идет набор добровольцев для поисковой операции.

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