В Воркуте продолжается сбор средств на строительство храма великомученицы Варвары, покровительницы шахтеров

Фото: пресс-служба мэрии Воркуты

Настоятель строящегося храма-памятника великомученицы Варвары, покровительницы шахтеров, игумен Николай обратился к воркутинцам с просьбой оказать финансовой помощи на возведение объекта.

Решение о строительстве было принято после обращения вдов погибших шахтеров в аварии на шахте Северной в 2016 году. Работы по его возведению ведутся уже пятый год. Такая длительность связана, прежде всего, с недостаточностью денежных средств.

Созданная некоммерческая организация «Фонд строительства храма-памятника святой великомученицы Варвары» делает все возможное, чтобы не допустить долгостроя в центре города, и обращается в организации за благотворительной поддержкой, выигрывает гранты, организует сбор пожертвований среди граждан.

Однако этих средств не хватает на оперативное строительства храма-памятника. В настоящее время подрядная организация занимается установкой сруба задания, финансовая помощь необходима для монтажа кровли храма в преддверии осенне-зимнего периода.

Пожертвования все желающие могут внести в фонд строительства храма-памятника святой великомученицы Варвары или в ящики, установленные в следующих местах Воркуты: в Иверском кафедральном соборе, в ТЦ «Максима», на ж/д вокзале, в магазине «Хозяин» пгт. Воргашор.

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