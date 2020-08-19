В Верхнем Чове продолжается благоустройство территории «Октября»

Фото: АМО ГО «Сыктывкар»

В Верхнем Чове активно ведутся работу по обустройству территории, прилежащей к зданию культурно-досугового центра "Октябрь". Облагораживание проходит в рамках реализации проекта «Народный бюджет».

Совсем скоро у здания установят новые скамейки, урны и ограждение, а также поставят информационный стенд. Также будет высажено восемь деревьев и устроены цветники. Помимо этого, ожидается укладка тротуарной плитки.

На сегодняшний день идет большая подготовка к устройству отмостки, ведутся земляные работы. Также подготовлены и залиты два кармана, на которых расположат скамейки.

Все работы планируется закончить в сентябре 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда закончат ремонт моста через Вычегду в Сыктывдинском районе

Сейчас пробка здесь порой растягивается на пару километров(подробности)